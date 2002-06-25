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PLINACRO GAS PIPELINES

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 90.000.000 €
Energie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2003 : 90.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
90 Mio EUR für Erdgasvorhaben in Kroatien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2003
20020625
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Plinacro Gas Pipelines
PLINACRO Ltd (“Plinacro”) – State-owned natural gas transportation and trading company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan on own resources of up to EUR 95 million
Project costs for the 3 elements mentioned above total more than EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the extension and modernisation of the Croatian gas transmission system.

The extension and modernisation of the Croatian gas transmission system, consisting of:

  • a new 180 km trunk pipeline from Zagreb to Slavonski Brod to supply gas to the Slavonia region (Eastern Croatia)
  • a new 192 km trunk supply pipeline from Pula (Croatian coast) to Karlovac (near Zagreb) that will connect the existing network to offshore gas fields in the Adriatic sea and further to the Italian gas network (through the existing Northern Adriatic pipeline system )
  • a number of dispersed investment schemes for the modernisation/rehabilitation of the existing gas transmission system and implementation of a new network control system - SCADA

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EIA’s are required for gas pipelines in Croatia. Four environmental impact studies are being carried out for the various sections of the new gas pipelines which are still to be completed and reviewed.

Plinacro will follow EIB’s requirement in respect of international competitive bidding (including a publication in the OJEC).

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90 Mio EUR für Erdgasvorhaben in Kroatien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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90 Mio EUR für Erdgasvorhaben in Kroatien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen