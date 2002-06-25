Plinacro Gas Pipelines

Übersicht
The project involves the extension and modernisation of the Croatian gas transmission system.
The extension and modernisation of the Croatian gas transmission system, consisting of:
- a new 180 km trunk pipeline from Zagreb to Slavonski Brod to supply gas to the Slavonia region (Eastern Croatia)
- a new 192 km trunk supply pipeline from Pula (Croatian coast) to Karlovac (near Zagreb) that will connect the existing network to offshore gas fields in the Adriatic sea and further to the Italian gas network (through the existing Northern Adriatic pipeline system )
- a number of dispersed investment schemes for the modernisation/rehabilitation of the existing gas transmission system and implementation of a new network control system - SCADA
EIA’s are required for gas pipelines in Croatia. Four environmental impact studies are being carried out for the various sections of the new gas pipelines which are still to be completed and reviewed.
Plinacro will follow EIB’s requirement in respect of international competitive bidding (including a publication in the OJEC).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.