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PRAGUE AIRPORT TERMINAL - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
281.716.593,3 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 281.716.593,3 €
Verkehr : 281.716.593,3 €
Unterzeichnungsdatum
10/04/2003 : 281.716.593,3 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
292 Mio EUR für den Flughafen Prag in der Tschechischen Republik

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/04/2003
20020533
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Prague Airport Terminal - AFI
Ceská správa letišt’, s.p. (“CSL”)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to CZK 9 000 million (approx. EUR 270 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project comprises the design and construction of a new terminal (Terminal North II) adjacent to the existing one, to be dedicated to future Schengen traffic. It will also include the related improvements to landside/airside infrastructure.

By increasing capacity, the project will contribute significantly to improving air transport links between the EU and the Czech Republic and thus promoting the country’s integration with the existing Member States. It will also facilitate tourism and other economic development in the Czech Republic.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An independent, full EIA has been undertaken based upon outline plans of terminal development. After a public hearing, the recommendations of the assessment were endorsed by the Ministry of Environment on 29 October 2001.

All procurement of construction contracts will be carried out using open procedures advertised in the OJEC.

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292 Mio EUR für den Flughafen Prag in der Tschechischen Republik

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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292 Mio EUR für den Flughafen Prag in der Tschechischen Republik
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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