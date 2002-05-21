N31 Motorway - PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Upgrading of 13 km of an existing trunk road from single to dual two-lane carriageway and the maintenance of a total of 25 km of road for a period of 15 years.
To improve access of a number of municipalities in the northern Netherlands to both the Trans-European Network (TEN) and the provincial capital Leeuwarden.
A detailed assessment (Trajectnota/MER Rijksweg 31-Leeuwarden/Drachten) as part of an EIA has been made in line with Dutch law which follows EU legislation. Final approval was received in May 1998 (Tracébesluit Rijksweg 31-Leeuwarden/Drachten) by the Ministry of Transport, Public Works and Water Management. Negative impacts are limited whereas positive impacts are important.
To be done in compliance with the EU’s Works Directive (93/37/EEC as amended by 97/52/EC) as well as the Dutch Law.
Roads.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.