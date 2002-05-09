EPS - Power System Control

Übersicht
The project concerns the modernisation and upgrading of the existing power control system of the Serbian electricity utility EPS. It comprises 2 main components including:
- the rehabilitation and upgrade of EPS' National Control Centre (NCC') - with an Energy Management System (EMS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and a System for Remote Acquisition and Accounting of Metering Data (SRAAMD) and
- the supportive telecommunication network between the NCC and all major power facilities - and also electricity utilities in neighbouring countries - to carry the traffic necessary for the operation, protection and control of the power system. The telecommunication component concerns mainly the purchase and installation of optical protective ground wire (OPGW) on existing EPS transmission lines together with related equipment.
The project aims at improving the security and cost-effectiveness of the Serbian power system, which is required prior to reconnection to the UCTE, and is also a pre-condition for the establshment of a Balkan regional electricity market.
Due to the characteristics and limited size of the works, no significant environmental issues are expected.
EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.