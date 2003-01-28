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NAVIGAZIONE MONTANARI

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 33.000.000 €
Verkehr : 33.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/05/2003 : 16.500.000 €
18/11/2003 : 16.500.000 €
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16.5 Mio EUR an Navigazione Montanari für den Erwerb von zwei Schiffen für den Ethylengastransport

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/05/2003
20020479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Navigazione Montanari
Navigazione Montanari S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 33 million
Approx. EUR 66 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of two new ships for the transport of ethylene gas. The ships will operate between ports of EU Member States or between ports of EU Member States and ports of Third Countries.

To expand and modernise the promoter’s fleet.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The new vessels are constructed in accordance with the highest standards of safety and environmental protection, as requested by the most recent European and international regulations and will be equipped and operated to minimise pollution of the sea.

The promoter’s procurement procedures, standard for the industry, are satisfactory to EIB. EU procurement Directives are not applicable.

Kommentar(e)

Maritime transport of gas.

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16.5 Mio EUR an Navigazione Montanari für den Erwerb von zwei Schiffen für den Ethylengastransport

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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16.5 Mio EUR an Navigazione Montanari für den Erwerb von zwei Schiffen für den Ethylengastransport
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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