Stadterneuerung Wien

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The City of Vienna has adopted a strategic planning strategy with individual local plans lending detailed physical elaboration to policies covering public transport, road and rail networks, new commerce and quality affordable housing to address the problems of urban drift and decentralisation. The upgrading of decaying neighbourhoods and associated dwellings is therefore part of an integrated overall strategy of urban renewal.
The schemes, to be selected from eligible components of the promoter’s two-year rehabilitation programme, are expected to make a positive contribution towards social, economic and environmental conditions and reduce the impact of social segregation stemming from below-standard public housing. The project covers the second phase of a continuous investment programme within the context of comprehensive long-term rehabilitation.
As the project consists principally in the upgrading of existing housing stock and public space, there is a priori no need to undertake an Environmental Impact Assessment (EIA) as defined under European Directive 97/11 Annex II. Along with significant improvements in basic sanitation, the dwellings will benefit from improved thermal insulation, to substantially reduce energy consumption. Local neighbourhoods will also benefit from environmental improvements, such as traffic calming measures and landscaping, as part of urban renewal works.
For those projects put in hand, procurement is of two kinds, those under Services Directive 92/50/EEC and Public Works Directive 93/37/EEC for project works. WW follows established procedures, as verified during the initial phase of the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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