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RZB GL IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2004 : 10.000.000 €
4/06/2004 : 15.000.000 €
30/04/2003 : 25.000.000 €
30/04/2003 : 25.000.000 €
30/06/2004 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2003
20020466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Raiffeisenzentralbank Global Loan IV
Raiffeisenzentralbank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
About EUR 100 million.
About EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed global loan is directed both to the financing of projects of limited scale in the fields of infrastructure, environmental protection and improvement, the rational use of energy, health, education and of projects of limited size carried out by SMEs and private and public sector promoters of any size and ownership.

Objective of the global loan is to finance local authorities and municipalities, small and medium sized companies and projects of limited scale carried out mainly by small and medium-sized companies in the fields of infrastructure, energy, health and education, environmental protection, improvement and R&D.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects will have to respect the environmental conditions outlined in European and national legislation.

All eligible projects will have to respect the rules and conditions on procurement set out in European and national legislation.

Kommentar(e)

Infrastructure, energy, health and education, environmental protection, improvement and R&D.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen