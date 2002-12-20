FACILITE APPUI ENTREPRISE PRIVEE II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS)
- Banque Sénégalo-Tunisienne (BST)
- Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO)
- Crédit Lyonnais Sénégal (CLS)
- Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS)
Credit line for financing small and medium-sized enterprises through loans and leasing operations.
To improve the intermediaries' access to medium and long-term resources in order to promote the financing of SME ventures in Senegal, thereby fostering the competitiveness and growth of the country's private sector.
The environmental impact of each venture financed under the global loans will be assessed by the intermediaries in accordance with the instructions issued by the EIB, which will ensure that the ventures comply with the environmental standards that it normally applies.
Supplies, services and works contracts in respect of ventures financed will be awarded in accordance with the appropriate procedures - international or national competitive bidding or enquiries depending on the type of venture.
Industry, agro-industry, fishing, tourism and related service sectors, health and education
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.