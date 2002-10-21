FLOOD RELIEF AUSTRIA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabilitation of public and private damaged infrastructure and support to SMEs affected by August 2002 floods.
The Emergency Framework Loan will support urgent actions to allow normal economic and social activity to resume in the affected regions. The schemes eligible for the Bank's loan will be part of an overall program to restore basic infrastructure, public services and re-launch productive economic activities. The Emergency Framework Loan will build on the Bank's recent experiences of rapidly responding to and monitoring reconstruction programs following comparable natural disasters.
The projects are expected to be essentially reinstatement of existing infrastructure in accordance with EU EIA Directive 97/11 EC and national planning requirements including environment.
As a first reaction to the floods some authorities have accepted a general exemption from full tender procedures as provided for in the Directive 93/37 EEC and furthermore justified by the small size of the interventions.
Public, industrial, commercial and private infrastructure in the transport, environment and social sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.