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PORTS DU MAROC II

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 14.000.000 €
Verkehr : 14.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2003 : 14.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
14 Mio EUR der EIB für Häfen in Marokko

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2003
20020429
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ports du Maroc II
Ministry of Equipment - Direction des Ports et du Domaine Public Maritime.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 20 million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate.
Approximately EUR 45 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB -financed works consist primarily of the repair, strengthening and upgrading of the basic infrastructure (breakwaters, quays and jetties) of several Morrocan ports. Dredging and desilting works, as well as a general sediment study, will also be carried out.

The project forms part of the National Economical and Social Development Plan (2000-2004) of the Kingdom of Morocco. As 98% of Morocco's trade passes through its ports, the project will contribute to regional and national socio-economic development. The upgrading of port infrastructure will also foster private-sector development and the project is therefore in line with the objectives of the Bank's FEMIP facility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank's environmental rules will apply.

The various components of the project will be put out to public tender in accordance with the Bank's Guide to Procurement, including, when required, publication in the EU Official Journal.

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14 Mio EUR der EIB für Häfen in Marokko

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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