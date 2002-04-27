Francistown Water Supply

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Water Utilities Corporation
Luthuli Road
Private Bag 00276
Gaborone
BOTSWANA
e-mail : NMbayi@wuc.bw
The project consists of the immediate bulk water supply works identified by the Francistown Master Plan with the following main components: refurbishment and extension of bulk treated water supply facilities such as water treatment plants, pumping stations, storage and main pipelines.
Against the background of current water supply facilities operating at capacity the project contributes to the (i) elimination of a constraint to the economic and industrial development of the area; (ii) continued provision of an adequate quantity of drinking water to the population in the Francistown area as well as (iii) health benefits of a high-quality surface water source.
The project constitutes the only solution for providing the population with a sufficient amount of good quality drinking water. The increased volume of waste water created by the project will be treated in the newly built biological waste water treatment plant. Environmental aspects have been considered in the pre-investment study of February 2002, scoping has been performed and recommendations for a detailed EIS have been made. The implementation of an acceptable EIS before project implementation will be a condition of first disbursement.
Procedures in line with the Bank's guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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