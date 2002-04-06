POSTE ITALIANE RETE LOGISTICA II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises investments designed to complete the reconfiguration of the promoter's logistics network, including the modernisation of ordinary, priority, registered mail and periodical printed materials sorting facilities, as well as the restructuring and refurbishment of postal offices throughout Italy. It specifically focuses on the modernization of technological infrastructure and the introduction of innovative products.
Postal services are in the process of liberalisation in the EU and the area of monopoly services is expected to shrink further in the coming years. There is ample scope for improving the quality of services within the Union, along the provisions of the relevant EC Directives n. 1997/67 and n. 2002/39, calling upon governments to step up the liberalisation process and harmonise services among the Member States. The project consists of a series of measures to achieve both product innovation (standardisation of traditional services, offer of innovative services) and process innovation (enhancement of automation in sorting centres).
Logistics operations do not produce polluting materials. Noise and air pollution related to postal transport operations are the only notable environmental aspects of mail distribution operations.
Because of its shareholding identity and public service obligations, the promoter carries out formal international tendering for all equipment, with tenders announced in the Official Journal of the EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.