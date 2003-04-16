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REYKJAVIK MAIN DRAINAGE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Island : 23.000.000 €
Wasser, Abwasser : 23.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2003 : 23.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2003
20020392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Reykjavik Main Drainage II
The City of Reykjavik
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 15 million, equivalent to approximately ISK 1.3bn.
About EUR 30 million, equivalent to approximately ISK 2.6bn.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of wastewater infrastructure in Reykjavik (sewage and storm water collection sewers, sedimentation ponds for storm water, pumping stations and screening plants). It concerns the second phase of a long-term wastewater investment programme in the City of Reykjavik.

The purpose of the project is to improve wastewater collection and stormwater protection services for some 150 000 residents living in the Reykjavik area. Its implementation will contribute towards improving the living conditions of the benefiting population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Urban Wastewater (91/271) and the EIA Directives (85/337) were endorsed by Iceland in March 1994. The project should be in line with the requirements of the EU directive 91/271 for less sensitive receiving waters, allowing for further process upgrading and plant extensions, if deemed necessary. A monitoring programme was established during implementation of the first phase of this project in order to check the impact of effluent discharges on the marine environment.

In accordance with EU procurement directives.

Kommentar(e)

Environment and quality of life.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen