Europpass LKW Maut (PPP)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Design, build, finance and operation, over a 11.5 year concession period (including 1.5 years for construction), of a toll collection system for heavy vehicles (>3.5 tons) driving on the motorway network in Austria (some 2 100 km in total length).
The main objective of the project is to charge heavy goods vehicles according to the cost which they cause to the Austrian motorways. Thereby the project aims at encouraging a more efficient use of the motorway network (e.g. improved utilization of vehicle capacities) as well as the shift of freight transport from road to rail and inland waterways.
Although there is not any specific European Directive applicable to the technology related to this project (very low electromagnetic radiation power), its widespread magnitude leads to recommend a case-by-case consideration of Directives 97/11 (Annex II) and 92/43 (Natura-2000) in relation to the installation of gantries during the detailed design phase, namely in terms of potential impacts on the landscape.
The project has been procured and awarded in conformity with relevant EU Directives, but details related to this process will be examined during appraisal. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.