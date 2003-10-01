KANSANSHI COPPER MINE

Übersicht
First Quantum Minerals Ltd.
Head Office:450-800 West Pender Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 2V6
Borrowers: Kansanshi Mining Plc (for the mining project), and First Quantum Minerals Zambia (for the power line facility)
Development of a new open pit Copper Mine and construction of a Power Line to supply the Mine
Development of a new open pit copper mine in North-Western Zambia for the production of 60,000 t/y of copper cathodes and up to 70,000 t/y of copper concentrates for an initial lifetime of 16 years and the construction of a power line to supply the mine
The project complies with the Bank’s environmental principle of minimisation of negative environmental impacts, and is deemed environmentally acceptable.
The procurement procedures applied are in the best interest of the project and will be with regard to the contracts financed by the Bank in accordance with EIB’s rules for funds from the Investment Facility.
Mining and Power
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.