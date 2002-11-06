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PG CREDIT MUTUEL NORD EUROPE PME

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 25.000.000 €
Frankreich : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2003 : 25.000.000 €
16/06/2003 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
25 Mio EUR an die Crédit Professionnel für die Finanzierung von KMU-Vorhaben in Belgien
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR erhält die Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe zur Finanzierung von KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/05/2003
20020346
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PG Crédit Mutuel Nord Europe PME I

Crédit Mutuel Nord Europe société coopérative
Crédit Professionnel SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million of which EUR 50 million for France and EUR 25 million for Belgium
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing for small and medium-scale productive ventures in the industrial, agricultural and service sectors in France and Belgium

Support for SME investment in the above-mentioned fields

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU Directives and national regulations on environmental protection is required.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen