Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UUSIMAA REGION HOSPITALS

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 170.000.000 €
Gesundheit : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/10/2003 : 30.000.000 €
22/05/2006 : 50.000.000 €
23/01/2007 : 90.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
75 Mio EUR für den Gesundheitssektor und für die Erweiterung von Wissenschaftsparks in Finnland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2003
20020339
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Uusimaa Region Hospitals

Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS)
Stenbäckinkatu 9
HELSINKI

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 185 million.
Approximately EUR 370 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project focuses on improvements to a number of acute hospitals in the County of Uusimaa. Project components include – inter alia – the expansion/upgrading of maternity and paediatric care, cancer treatment facilities and neurosurgical units. The project also contains various IT elements, including the computerisation of patients’ records and administration systems and the installation of new X-ray units.

The project includes a number of investments designed to modernise and promote efficiency within the sector of acute medical care provision. Implementation of this project will contribute to the cost effective promotion of human capital in Finland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Healthcare facilities are not covered under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (97/11/EC). Individual projects are subject to a local planning and approval process, including an environmental review in which compliance with regulations and legislation is verified. An examination of environmental procedures will be undertaken during appraisal.

Procurement procedures applied will be in compliance with EU Council Directives and national legislation.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
75 Mio EUR für den Gesundheitssektor und für die Erweiterung von Wissenschaftsparks in Finnland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
75 Mio EUR für den Gesundheitssektor und für die Erweiterung von Wissenschaftsparks in Finnland
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen