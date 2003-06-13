Uusimaa Region Hospitals

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS)
Stenbäckinkatu 9
HELSINKI
This project focuses on improvements to a number of acute hospitals in the County of Uusimaa. Project components include – inter alia – the expansion/upgrading of maternity and paediatric care, cancer treatment facilities and neurosurgical units. The project also contains various IT elements, including the computerisation of patients’ records and administration systems and the installation of new X-ray units.
The project includes a number of investments designed to modernise and promote efficiency within the sector of acute medical care provision. Implementation of this project will contribute to the cost effective promotion of human capital in Finland.
Healthcare facilities are not covered under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (97/11/EC). Individual projects are subject to a local planning and approval process, including an environmental review in which compliance with regulations and legislation is verified. An examination of environmental procedures will be undertaken during appraisal.
Procurement procedures applied will be in compliance with EU Council Directives and national legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.