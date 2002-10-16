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NEWCASTLE HOSPITALS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
167.029.774,88 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 167.029.774,88 €
Gesundheit : 167.029.774,88 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2005 : 167.029.774,88 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
115 Mio GBP für das PPP-Projekt Newcastle Hospitals

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2005
20020337
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Newcastle Hospitals PPP
The Newcastle upon Tyne Hospitals National Health Service Trust (the “Trust”)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approx GBP 120 million
to be confirmed post appointment of preferred bidder
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project comprises the reconfiguration of acute hospital services, involving the closure of one site and the reprovision of services to two other sites which will be upgraded and modernised.

The objectives are to improve significantly the provision of acute hospital services in the area by amalgamating and integrating services on two (as opposed to the previously, three) sites. This will lead to a concentration of staff expertise and high cost equipment and the elimination of unnecessary duplication.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will review the environmental impact assessment required under the statutory approval process in the UK.

The project was advertised in the Official Journal in July 2001, and the selection of the preferred partner is on-going.

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115 Mio GBP für das PPP-Projekt Newcastle Hospitals

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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115 Mio GBP für das PPP-Projekt Newcastle Hospitals
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen