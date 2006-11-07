Electrica Fenosa VIII

Übersicht
Reinforcement and extension of the electricity sub transmission and distribution network in 4 Spanish regions. The project comprises a large number of geographically dispersed schemes on the promoter’s distribution networks (220 KV to low tension). The project is part of the promoter’s 2006-2008 ongoing capital spending programme in electricity distribution facilities and includes the study, design, supply, erection and commissioning of substations, overhead lines, underground cables, meters, as well as improvements of regional network operation and control centres.
The project will increase capacity to cater for growing electricity demand, improve the quality and reliability of supply, reduce technical losses and fulfil legal and regulatory requirements.
A small portion of schemes fall under Annex I and Annex II of the EU Environmental Directive and is subject to Environmental Impact Assessment. The promoter submits the investment proposals on a regular basis to the competent authorities.
The investments are subject to Procurement Directive 2004/17/EC. The promoter has confirmed that procurement procedures applied to the project will be in line with the directive’s requirements, including regular publications in the Official Journal of the EU and the National Official Journal (BOE).
Electricity distribution.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.