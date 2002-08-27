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HIGHWAYS V

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 120.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2002 : 120.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2002
20020258
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Highways V
DARS, Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, a joint-stock company 100 percent owned by the Republic of Slovenia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 120 million
EUR 320 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the motorway construction with total lenght of some 37 km. The works are located in 4 sections along the Slovenian North-South road corridor between Setvid and the Croatian border.

To increase traffic efficiency from Austria and Italy towards Zagreb and Belgrade, and further to Bulgaria and Greece. The proposed investments form part of Priority Corridor No. X of the Pan-European Road Network for Central and Eastern Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All 4 sections require a full Environmental Impact Assessment, all 4 have been completed.

All the contracts to be financed by the Bank will be advertised in the EU Official Journal and open on equal terms to international competition in accordance with the Bank's procurement criteria.

Kommentar(e)

Motorways

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen