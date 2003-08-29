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AIR FRANCE RENOUV. DE LA FLOTTE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.050.025,01 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.050.025,01 €
Verkehr : 100.050.025,01 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2003 : 100.050.025,01 €
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EUR 200 Mio für den französischen Luftverkehrssektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2003
20020253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Prêt Air France – Renouvellement de la flotte II
Société Air France SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 110 million
Around EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part-financing of the acquisition of new aircraft as part of modernisation of the group's medium-haul fleet.

The project will help to improve links within the European Union, as well as between the European Union and Mediterranean countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The new aircraft comply with all current environmental standards, produce fewer gas emissions and are quieter than the aircraft that they will replace.

Orders have been placed in line with standard procedures in the sector.

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EUR 200 Mio für den französischen Luftverkehrssektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 200 Mio für den französischen Luftverkehrssektor
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen