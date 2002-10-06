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BRETAGNE MODERNISATION FERROVIAIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
136.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 136.000.000 €
Verkehr : 136.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2003 : 10.000.000 €
9/12/2002 : 16.000.000 €
15/11/2002 : 110.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
110 Mio EUR an die Region Bretagne für die Modernisierung des Eisenbahnnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2002
20020181
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bretagne Modernisation Ferroviaire

Conseil régional de Bretagne
Direction des Finances et de l'Informatique
283, avenue du Général Patton
BP 3166
F-35031 Rennes Cedex

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 340 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of the regional railway network and partial renewal of rolling stock.

Upgrading non-polluting regional transport, and contributing to regional development and improved quality of life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a favourable impact on the environment by making non-polluting public transport a more attractive option.

The infrastructure works have been and will be advertised in the Official Journal of the European Communities, in accordance with the standard rules. The rolling stock orders have been awarded.

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110 Mio EUR an die Region Bretagne für die Modernisierung des Eisenbahnnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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110 Mio EUR an die Region Bretagne für die Modernisierung des Eisenbahnnetzes
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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