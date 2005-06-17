Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MAGYAR TELEKOM BROADBAND SERVICES

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 190.000.000 €
Telekommunikation : 190.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/01/2006 : 190.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: 190 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsdienste

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/01/2006
20020177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAGYAR TELEKOM Broadband Services

MAGYAR TELEKOM RT.
Krisztina krt. 55, H-1013 Budapest, HUNGARY

Mr. Oliver IMOLAY, CFA,
Director, Group Treasury Branch
+36 1 458 0440

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million.
Up to EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns various strategic broadband platform developments of Magyar Telekom to supply advanced residential and business broadband services. It comprises the roll out of new business broadband services, the further expansion of existing consumer broadband services (xDSL) in terms of geographical coverage as well as performance, and the reinforcement of the national fibre backbone and the access network.

This project will help in providing the country with state of the art telecommunications broadband infrastructure and deliver opportunities for the development of innovative services. The project thus contributes to the policy objective of furthering the "Information Society" and reduces the risk of an emerging digital divide with new Member States through modernization of fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activity does not fall under the categories listed in Annexes I and II of EU Council Directive 97/11/EC. Therefore, Environmental Impact Assessment is subject only to national legislation. The material part of the investment will basically concern new or additional equipment, which is normally housed in existing exchanges, hence no significant environmental impact is expected.

Hungary liberalised the telecom markets in December 2001 and joined the EU in May 2004. The promoter is a publicly traded company. The Hungarian procurement law is harmonised i.a. with Directive 93/38/EEC and its subsequent amendments. Its effectiveness and the promoter’s measures for compliance will be reviewed during the appraisal. However, since Directive 2004/17/EC superseded Directive 93/38/EEC and considered that the regulation of the procurement processes of the telecommunication sector is no longer necessary, amendments to domestic law can be expected.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: 190 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsdienste

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: 190 Mio EUR für die Modernisierung der Telekommunikationsdienste
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen