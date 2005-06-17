MAGYAR TELEKOM Broadband Services

Unterzeichnung(en)
Übersicht
MAGYAR TELEKOM RT.
Krisztina krt. 55, H-1013 Budapest, HUNGARY
Mr. Oliver IMOLAY, CFA,
Director, Group Treasury Branch
+36 1 458 0440
The project concerns various strategic broadband platform developments of Magyar Telekom to supply advanced residential and business broadband services. It comprises the roll out of new business broadband services, the further expansion of existing consumer broadband services (xDSL) in terms of geographical coverage as well as performance, and the reinforcement of the national fibre backbone and the access network.
This project will help in providing the country with state of the art telecommunications broadband infrastructure and deliver opportunities for the development of innovative services. The project thus contributes to the policy objective of furthering the "Information Society" and reduces the risk of an emerging digital divide with new Member States through modernization of fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services.
The project activity does not fall under the categories listed in Annexes I and II of EU Council Directive 97/11/EC. Therefore, Environmental Impact Assessment is subject only to national legislation. The material part of the investment will basically concern new or additional equipment, which is normally housed in existing exchanges, hence no significant environmental impact is expected.
Hungary liberalised the telecom markets in December 2001 and joined the EU in May 2004. The promoter is a publicly traded company. The Hungarian procurement law is harmonised i.a. with Directive 93/38/EEC and its subsequent amendments. Its effectiveness and the promoter’s measures for compliance will be reviewed during the appraisal. However, since Directive 2004/17/EC superseded Directive 93/38/EEC and considered that the regulation of the procurement processes of the telecommunication sector is no longer necessary, amendments to domestic law can be expected.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.