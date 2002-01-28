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TDU PARIS ISSY-LES-MOULINEAUX

Unterzeichnung(en)

Betrag
197.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 197.500.000 €
Müllbeseitigung : 197.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/10/2008 : 16.000.000 €
27/12/2006 : 40.000.000 €
1/12/2008 : 41.500.000 €
24/05/2006 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen in Frankreich : 100 Mio EUR für Europas größte Müllverbrennungsanlage für kommunale Abfälle in der Nähe von Paris

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/05/2006
20020128
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TDU Issy-les-Moulineaux
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de l’Agglomération Parisienne (SYCTOM)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 250 million.
Around EUR 560 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a multi-purpose urban waste processing centre in Issy-les-Moulineaux, Paris region.

The project forms part of the departmental household and similar waste elimination plan drawn up by the public authorities in application of current legislation. It consists of replacing the existing 40-year old processing centre with a state-of-the-art facility meeting the latest EU environmental standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s design complies with EU environmental directives, in particular Directive 2000/76/EC on waste incineration. Owing to the facility’s proximity to densely populated residential areas, the regional authorities have required the design to meet the strictest atmospheric emissions standards, which are well below the thresholds laid down by national and Community law.

SYCTOM is subject to EU procurement directives. All works contracts for schemes financed by the Bank will be let in accordance with EU law.

Kommentar(e)

Environment.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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