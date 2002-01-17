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ABN AMRO PHILIPPINES GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.591.000 €
Länder
Sektor(en)
Philippinen : 40.591.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.591.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/04/2004 : 40.591.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio USD Globaldarlehen auf den Philippinen zur Unterstützung mittelgroßer Investitionsvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/04/2004
20020117
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ABN Amro Philippines Global Loan
ABN AMRO Bank Inc Philippines
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of small and medium size investments in industry (including agro-industry), tourism, services (including leasing) and commercial infrastructure (particularly energy and water sectors).

Assisting the development of small and medium scale investments by making available, at competitive market rates, long-term financial resources.

Encouraging further investment and strengthening the financial sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrower will be requested to ensure that the final beneficiaries comply with the local legislation and with EIB rules and guidelines, as appropriate.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

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50 Mio USD Globaldarlehen auf den Philippinen zur Unterstützung mittelgroßer Investitionsvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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50 Mio USD Globaldarlehen auf den Philippinen zur Unterstützung mittelgroßer Investitionsvorhaben
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen