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LATVIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 33.000.000 €
Verkehr : 33.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2002 : 33.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2002
20020079
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Latvian transport infrastructure
Ministry of Transport
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 35 million
In the order of EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading/rehabilitation of road schemes, including major national roads and internationally recognised corridors (e.g. Via Baltica).

The project will accelerate improvements on roads of key importance for the Latvian economy, bringing them to EU standards and facilitating the country's European integration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental issues have received and will receive special attention. It will be ensured that all schemes meet the requirements of the Law on Environmental Impact Assessment (13 Nov 1998), under which individual road schemes are presented to the Ministry of the Environment for assessment of the need to conduct an EIA, and the requirements of the relevant EU directives in line with the Accession negotiations.

Open competitive bidding, with publication in the Official Journal of the EU for contracts of a value in excess of EUR 5 million and/or ISPA rules where relevant.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen