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LA CAIXA GL VII

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/05/2002 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juni 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/05/2002
20020076
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
La Caixa (Global Loan VII)
Eligible public sector beneficiaries, mainly located in assisted areas. The global loan will be used to finance infrastructure investments by local authorities and related public sector promoters. Also semi-public and private companies promoting eligible projects under concessions granted by local authorities.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million. Up to 33% of the total investment in projects on average.
Not available
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a global loan for the financing of several sub-projects in infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education and housing.

The project will contribute to regional development by improving infrastructures in assisted areas and also by contributing to environmental protection and rational use of energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's global loans policy, LA CAIXA will ensure that the appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

In accordance with its global loan policy, the Bank will ensure that the appropriate measures have been defined as regards invitations to tender.

Kommentar(e)

Infrastructure, energy, environmental protection, health, education and housing.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen