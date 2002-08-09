Autoroute du Sud

Übersicht
Construction of a 98 km motorway from M'Saken (Sousse) to Sfax, extending the Tunis-M'Saken motorway southwards. The project is divided into two 50 km sections, including five interchanges with major roads, two rest and service areas and 50 structures (primarily bridges crossing other roads and rivers).
To develop the country's motorway network through the construction of 50 km per annum over the next ten years. Construction of a motorway in the north (Tunis-Bizerte) commenced in 2000 and in the east (Tunis-Medjez) in 2002 while expansion southwards is scheduled for completion in 2006. Ultimately, the motorway should be extended to Gabès and the Libyan border and form part of the Pan-Mediterranean Transport Network.
The entire project works were subject to an environmental impact assessment in accordance with local legislation and the Bank's requirements.
The project will be subject to international competitive bidding with publication in the OJEC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Aktuelles und Storys
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