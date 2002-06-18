Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MPS GROUP PG X

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2004 : 25.000.000 €
18/10/2002 : 50.000.000 €
24/07/2002 : 75.000.000 €
9/12/2003 : 150.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energien und Umweltschutz in Italien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2002
20020061
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Monte dei Paschi di Siena Group (Global Loan X)

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Contact point: Dott. Giuseppe Iadicicco
giuseppe.iadicicco@banca.mps.it

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing, also through leasing schemes, of small and medium-sized ventures in industry, tourism and services;financing of small and medium-sized projects in infrastructure, energy, environmental protection and international competitiveness.

Financement, également au moyen d'opérations de crédit-bail, d'initiatives de petite et moyenne dimension relevant des secteurs de l'industrie, du tourisme et des services ; financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la protection de l'environnement et de la compétitivité internationale.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU and national legislation on environmental protection and right of on site inspection.

Investments financed under the global loan will comply with EU procurement procedures.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energien und Umweltschutz in Italien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energien und Umweltschutz in Italien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen