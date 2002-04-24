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HADRON PROJECT,CERN (EU)

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweiz : 300.000.000 €
Dienstleistungen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2002 : 300.000.000 €
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300 Mio EUR für grossen Hadronen-Beschleuniger des CERN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2002
20020034
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Large Hadron Project, CERN.
CERN European Organization for Nuclear Research (“CERN”)1211 Geneva 23 Switzerland
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 m
EUR 2 500 m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises CERN's research and development program on the Large Hadron Collider project, the next generation particle accelerator, together with its experiment apparatus (large detectors, i.e. ATLAS, CMS, ALICE and LHCb) at CERN's site near Geneva

Further advance CERN's research program into the fundamental laws of matter; replacing the Large Electron-Positron collider

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project complies with the existing national environmental legislation of the host-States. CERN has received all the necessary construction permits from the Swiss and French authorities.

In accordance with CERN's Financial Regulations

Kommentar(e)

Research and Development

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300 Mio EUR für grossen Hadronen-Beschleuniger des CERN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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