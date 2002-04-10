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KANGANKUNDE FEASIBILITY STUDY

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 300.000 €
Industrie : 300.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/03/2003 : 300.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/03/2003
20020018
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kangankunde Feasibility Study
Rift Valley Resource Developments Ltd.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 000
EUR 1.8m (approx.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Feasibility study to establish the viability of extracting strontianite ore at Kangankunde (Malawi) and processing it into strontium carbonate.

The study itself will consist of resource/reserve base certification, mine planning, metallurgical test work including pilot tests, design of the plant, preparation of an EIA, costing, market and marketing analysis, and compilation of all the information into a comprehensive and bankable study.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Feasibility study will include a full-scale environmental impact study for later submission to the relevant regulatory authorities should the study lead to the industrial project stage.

Direct negotiation for lead contractor by main financing institution, South African Export Development Fund (SAEDF). EIB funded subcontracts will follow EIB's procurement rules.

Kommentar(e)

Mining

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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