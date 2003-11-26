Municipal Water Infrastructure

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project consists of components complementary to projects of multilateral donors and lenders currently under implementation in various municipalities throughout Albania, namely Durrës, Shengjin, Lezhe, Saranda and Korce (all to be confirmed) in the wastewater and sewerage infrastructure.
The project is expected to have significant environmental benefits (see below) and as such will improve the quality of life of the inhabitants in the municipalities, as well as the sustainable development of tourism along the coast by improving service quality. The project is also directed towards capacity building of local water companies, improving efficiency of management and system maintenance.
The project is expected to have a major positive impact on public health and environment in and around the respective municipalities. The main objectives are the efficient use of water resources, reduction of health risks related to inadequate sanitation facilities, improving the quality of open waters, and reducing contamination of bathing waters along the coast, benchmarked against environmental standards in the EU.
Tendering of services and works will follow the principles of relevant EU directives, and major contracts’ tenders to be financed by the Bank will be published in the OJEC.
Wastewater and Sewerage
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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