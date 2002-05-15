TOYOTA MOTOR MANUFACTURING TURKEY

Übersicht
Modernisation of an existing vehicle manufacturing plant in Adapazari (eastern Marmara region – some 120 km east of Istanbul), and increase of its capacity to accommodate the production of selected models of the new Toyota Corolla model family.
The project will give an economic impulse to the eastern Marmara region of Turkey. The project will create new jobs with the number of employees expected to double from about 1150 last year to nearly 2000 by the year 2005.
The promoter follows EU Directive requirements for all activities carried out in its European organisation, including the Turkish operation. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures will be taken with respect to environmental protection.
Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter can be expected to carry out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry. This will be verified during the project appraisal.
Automotive industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.