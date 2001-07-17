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IDKU LNG PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
304.468.800 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 304.468.800 €
Energie : 304.468.800 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2003 : 152.234.400 €
19/12/2003 : 152.234.400 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
372 Mio USD für den Bau einer Produktionsanlage für Flüssiggas in Ägypten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2003
20010717
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Idku natural gas liquefaction plant
El Behera Natural Gas Liquefaction Company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 450 million
Estimated at approximately USD 1.3 billion
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project promoter will build a greenfield natural gas liquefaction (LNG) plant, located at Idku. The project will comprise a 3.6 million tonnes per annum natural gas liquefaction train, including a tanker loading jetty and other marine facilities.

The plant will enable the export of a part of the proven large Egyptian natural gas reserves. The project will thus generate substantial foreign exchange revenues for the country.The project involves technology transfers to Egypt through the participation of two major European companies in the project.The proposed project will encourage trade between Egypt and European countries in a key economic (as well as environmental) sector. From a European point of view, the project would help increase and diversify gas supplies to Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is subject to a full Environmental Impact Assessment due to its size, technical complexity and location. An Environmental Impact Assessment has been carried out. Mitigating measures to be applied, if any, and compliance with relevant legislation will be assessed during appraisal.

Procurement procedures would comply with the Bank’s procedures for private-sector projects.

Kommentar(e)

Oil & Gas

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372 Mio USD für den Bau einer Produktionsanlage für Flüssiggas in Ägypten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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