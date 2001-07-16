UPGRADING EGYPTIAN ENTERPRISES II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Further to the success of the first EUR 25 Million risk capital facility, signed in November 1998, that has been fully allocated and almost entirely disbursed over a three year period, the EIB is implementing a second facility of EUR 25 Million. It will be used by selected financial intermediaries and fund managers to partially finance their own private equity investments, thereby strengthening the equity base of Egyptian enterprises. A profit-sharing formula between the intermediaries and the Bank will ensure an optimal adequation of both parties' interests.
The project aims at financing through equity or quasi equity the creation or the development of Egyptian private companies over a medium or long term period. Priority will be given to small and medium size enterprises. A reasonable return on investment is to be achieved.
Where applicable, an environmental analysis will be part of the Intermediaries' due diligence process while appraising projects to be financed by the EIB. The projects will have to comply with national environment legislation and with the obligations of multilateral environmental agreements to which Egypt is a party.
Industry, agro-industry, tourism, infrastructures, health and education.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.