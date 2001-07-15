PRINCES FOOD AND DRINKS II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
An investment programme to modernise capital assets across several divisions of the promoter. With this programme, Princes aims to enhance its competitive position in the UK and Europe, and to maintain or improve health, safety and environmental standards.
The programme targets investments in various divisions mainly located throughout Objective 1 and 2 areas, characterised by a substantial reduction in industrial activity over the last decades. The project will contribute to sustain and improve the international competitiveness of this low cost food producer and manufacturer. Although it is not anticipated to generate significant new employment, the project will contribute to sustaining business competitiveness. One of the sub-projects will have a positive impact on urban renewal, since it aims at relocating two industrial sites from city centre locations to a dedicated industrial area.
Part of the promoter's investment programme aims to maintain its installations for legal compliance for food processing and environmental emissions. Given the location, type and size of the investments EIAs are not expected to be required.
Private sector project.
Foods Industry
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.