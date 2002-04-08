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AUTOVIA PAMPLONA LOGRONO (DBFO)

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 175.000.000 €
Verkehr : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/10/2002 : 175.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 175 mio for Pamplona-Logroño motorway in Spain

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/10/2002
20010689
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Autovia Pamplona Logroño (DBFO)
Comunidad Autónoma de Navarra
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 150 m
Estimated cost of EUR 300 m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a shadow toll road between Pamplona and Logroño.

The project will reduce the traffic congestion at regional level and improve road safety and traffic conditions for transit traffic of the whole area connecting the cities of Pamplona and Logroño.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the regulations imposed by the Directive 97/11/EC. An Environmental Impact Assessment has been realised. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection; in particular special measures for impact mitigation have been clearly identified during the design process.

The project was advertised in the Official Journal of the EU on 15th March 2002 in accordance with Directive 93/37/CEE. It is expected that the concession contract will be awarded before summer 2002.

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EUR 175 mio for Pamplona-Logroño motorway in Spain

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 175 mio for Pamplona-Logroño motorway in Spain
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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