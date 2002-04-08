AUTOVIA PAMPLONA LOGRONO (DBFO)

Übersicht
Construction of a shadow toll road between Pamplona and Logroño.
The project will reduce the traffic congestion at regional level and improve road safety and traffic conditions for transit traffic of the whole area connecting the cities of Pamplona and Logroño.
The promoter is required to respect the regulations imposed by the Directive 97/11/EC. An Environmental Impact Assessment has been realised. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection; in particular special measures for impact mitigation have been clearly identified during the design process.
The project was advertised in the Official Journal of the EU on 15th March 2002 in accordance with Directive 93/37/CEE. It is expected that the concession contract will be awarded before summer 2002.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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