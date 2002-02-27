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MADRID URBAN RENEWAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 250.000.000 €
Stadtentwicklung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2002 : 70.000.000 €
26/04/2004 : 180.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2002
20010676
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Madrid Urban Renewal
Ayuntamiento de Madrid
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost
To be determined
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises a large number of small and medium size schemes in the urban renewal sector. The main objective is to improve basic infrastructure in the capital and largest city of Spain.

Supporting the economic development of the city and improving the quality of life of its habitants and visitors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes a wide variety of schemes for which environmental impact assessment procedures will be applied according to national legislation and EU Directives concerning to environment protection.

The promoter is required to respect the European Union Directives as regards invitations to tender.

Kommentar(e)

Sanitation, traffic & transport, urban redevelopment, social & educational infrastructure, cultural heritage and sport facilities.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen