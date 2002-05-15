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PORT OF TARTOUS

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/05/2003 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für den Hafen von Tartus in Syrien
Zugehörige Pressemitteilungen
Erste EIB-Finanzierung für technische Hilfe aus FEMIP-Mitteln geht an Syrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/05/2003
20010662
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port of Tartous

General Company of the Tartous Port
Contact point: Ministry of Transport

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million
Estimated at some EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading and expansion of the Port of Tartous.

To accommodate better container and general cargo traffic and to introduce more effective working practices with the provision of efficient cargo handling equipment and training of technical staff. To strengthen the country's infrastructure, technology and services, with a view to preparing Syria for its participation in the Euro-Mediterranean Free Trade area to be established in 2010.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Consisting of civil works inside the existing port breakwaters and provision of cargo handling equipment, the project only has a limited impact on the environment. Specific environmental aspects (such as deposit of dredged materials) will be reviewed in technical studies to be carried out with the detailed design phase of the project.

Procurement of the major civil works and equipment contracts, either financed by the Bank or the Syrian budget, will be through open tenders advertised in the Official Journal of the European Communities.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Photogallery

Modernisation and expansion of the Port of Tartous, Syria, a project supported by the first application of the FEMIP Technical Assistance Fund
Port of Tartous
Fotograf: John Wraford
©EIB
Modernisation and expansion of the Port of Tartous, Syria, a project supported by the first application of the FEMIP Technical Assistance Fund
Port of Tartous
Fotograf: John Wreford
©EIB
Modernisation and expansion of the Port of Tartous, Syria, a project supported by the first application of the FEMIP Technical Assistance Fund
Port of Tartous
Fotograf: John Wraford
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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