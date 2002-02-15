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SYRIAN HEALTHCARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2002 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 100 mio for the health sector in Syria

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Februar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2002
20010661
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Syrian Healthcare
Ministry of Health
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Estimated at some EUR 340 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and equipment for eighteen, 120-bed regional hospitals within the framework of a comprehensive plan by Syria's Ministry of Health to provide the country's population with adequate healthcare facilities.

To develop Syria's health infrastructure needs by remeding geographical disparities and to strengthen the country's infrastructure, technology and services, with a view to preparing Syria for its participation in the Euro-Mediterranean Free Trade area to be established in 2010.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are facilities dedicated to non-polluting health care services. Special wastes, generated by the operation of the hospitals, will be contained and treated before disposal

Equipment would be procured through international tender, with publication in the Official Journal of the European Union.

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EUR 100 mio for the health sector in Syria

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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EUR 100 mio for the health sector in Syria
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Photogallery

Construction, equipping and commissioning of 18 regional hospitals in Syria. EIB funds will be for the necessary equipment and furnishing of 120-bed general hospitals throughout the country.
Salkad Hospital South Syria
Fotograf: John Wreford
©EIB
Construction, equipping and commissioning of 18 regional hospitals in Syria. EIB funds will be for the necessary equipment and furnishing of 120-bed general hospitals throughout the country.
Salkad Hospital South Syria
Fotograf: John Wreford
©EIB
Construction, equipping and commissioning of 18 regional hospitals in Syria. EIB funds will be for the necessary equipment and furnishing of 120-bed general hospitals throughout the country.
Salkad Hospital South Syria
Fotograf: John Wreford
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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