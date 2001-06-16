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FERIA VALENCIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
159.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 159.500.000 €
Stadtentwicklung : 159.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2004 : 62.000.000 €
28/05/2002 : 97.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2002
20010616
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Feria Valencia
Feria Muestrario Internacional de Valencia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 300 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and extension of existing trade fair facilities comprising the construction of new exhibition pavilions, improvement of access, creation of new parking areas, construction of a new metro station and adaptation/improvement of current facilities.

The project is vital to maintenance of FMIV's competitive market position and hence ensure the long-term viability of the Feria Valencia. The project will allow maximum utilisation of available space and provide higher quality services to customers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the norms imposed by the Directive 97/11/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the European Union Directives as regards procurement procedures.

Kommentar(e)

Industry / Commercial exhibition and Trade Centre.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen