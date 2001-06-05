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SATURN ENERGY COMPANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2002 : 30.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
30 Mio EUR für ein Heizkraftwerk in Polen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2002
20010605
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Saturn Energy
Frantschach Świecie (FS) and Polish Energy Partners SA (PEP)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 30 mio
EUR 70 mio
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of an existing CHP plant, sold and leased back by and located at the premises of FS, including construction of a new coal/biomass-fuelled circulating fluidised bed boiler together with ancillary works.

To create an “Energy Alliance” with FS ensuring the efficient supply of energy to the existing pulp and paper mill and compliance with EU level environmental standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA will be presented to the competent authorities following a preliminary application submitted in January 2000. The modernised CHP plant will be designed to comply with the environmental standards applicable within the EU. It is expected that the improved energy efficiency of the existing facilities and the use of biomass fuel in the new boiler will also have a positive environmental impact.

The relevant turnkey contact has been negotiated amongst a number of international groups with experience in the sector.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
30 Mio EUR für ein Heizkraftwerk in Polen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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30 Mio EUR für ein Heizkraftwerk in Polen
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen