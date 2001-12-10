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LUKAVAC CEMENT FACTORY

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2002 : 25.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 25 mio for the Lukavac Cement Factory in Bosnia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2002
20010593
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lukavac Cement Factory
The Austrian company Asamer & Hufnagl through its subsidiary Alas International Baustoffproduktions AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 30 million
Up to EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the modernisation and extension of the existing cement factory in Lukavac (North-East of Bosnia, near Tuzla) in the context of its recent privatisation to a foreign investor (Alas International Baustoffproduktions AG).

The proposed project will increase the competitiveness of Lukavac Cement, and hence benefit the liberalization of the domestic cement market. A well-functioning cement market, in turn, will benefit a number of infrastructure projects, which play a crucial role in the reconstruction of the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment of new equipment and installations will be in full compliance with EU standards of environmental protection.

EIB's usual procurement procedures for private sector projects.

Kommentar(e)

Cement Industry

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EUR 25 mio for the Lukavac Cement Factory in Bosnia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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