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BANK AUSTRIA INFRA AND SME GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/03/2003 : 50.000.000 €
22/10/2002 : 70.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2002
20010550
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bank Austria Infra and SME Global Loan
SMEs and private and public sector promoters.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
About EUR 120 million, of which EUR 70 million for small infrastructure projects carried out by private and public sector promoters and EUR 50 million for SME financing.
About EUR 240 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed global loan is directed both to the financing of projects of limited scale in the fields of infrastructure, environmental protection and improvement, the rational use of energy, health, education and of projects of limited size carried out by SMEs.

Objective of the global loan is to support the financing of local authorities and municipalities, public and private companies and projects of limited scale carried out by small and medium-sized companies in the fields of infrastructure, energy, health and education, environmental protection and improvement.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Global Loan.

Compliance with EU directives and national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Global Loan.

Kommentar(e)

Infrastructure, energy, health and education, environmental protection and improvement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen