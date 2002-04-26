ABBEY NATIONAL URBAN RENEWAL FW

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Abbey National Treasury Services plc
Contact point: Rita Jobbins, Head of Social Housing Finance, Abbey National Treasury Services plc, 26-28 Dorset Square, London NW1 6QG
The EIB loan will be used by Abbey National to provide finance for social housing upgrades which are integrated into urban renewal programmes.
The objective is to supply competitive finance to Registered Social Landlords (“RSLs”) which are undertaking major urban improvements, while focusing on conurbations with integrated urban renewal strategies.
Abbey National and EIB will review the projects' environmental issues to confirm that RSLs comply with European Union Directives. Social housing improvements undertaken to support urban renewal have generally positive environmental effects.
Whilst RSLs are subject to regulation under the Housing Corporation, they are private sector bodies and do not fall within the scope of European Union Directives on procurement. The RSLs' management of major procurement programmes will however be a part of Abbey National's and EIB's appraisal of each project.
Construction and social housing.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.