Wacker Silikon Sachsen

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises several investments aiming at the modernisation and expansion of the silicone production site, including the improvement of related infrastructure and of safety and environmental protection.
The project aims at increasing the site's competitiveness, while reducing environmental impact of the activities.
The modernisation of the site will result in improved efficiency and reduced emissions per product unit. The investment program falls under Annex II of the directive EC/97/11 and a full environmental impact assessment (EIA) is being carried out for each subproject involved. Environmental studies also comprise a comprehensive safety and environmental protection audit of the site, in accordance with Council Directive 96/82/EC.
The promoter's procurement procedures, standard for the industry, consist in international enquiry amongst a short-list of pre-qualified contractors and of suppliers for the equipment, while civil works will be awarded through national tendering.
Chemical industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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