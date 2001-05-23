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AGUAS DE SEVILLA (PPP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 60.000.000 €
Wasser, Abwasser : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2002 : 60.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2002
20010523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aguas de Sevilla
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S. A. (EMASESA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Up to EUR 100 millions.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers around 15 schemes in both water treatment/distribution and wastewater treatment

The project aims at upgrading the water supply and sewerage infrastructure in the Seville area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the norms imposed by the Directive on Urban Waste Water treatment. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection. 

The promoter is required to respect the EU Directives as regards procurement procedures.

Kommentar(e)

Water treatment / distribution and wastewater treatment.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen