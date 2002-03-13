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ONE INTERCONNEXIONS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 120.000.000 €
Energie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2002 : 120.000.000 €
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120 Mio EUR für Projekte im Bereich der Energiewirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2002
20010499
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONE interconnexions II
Office National de l'Electricité (ONE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 mio
MAD 3 105 mio (EUR 310 mio)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

  • Construction of a second submarine interconnection between Morocco and Spain;
  • Construction of a first 400 kV trunk line between Melloussa (North) and Médiouna (Centre) and a second 400 kV trunk line towards the East and Algeria;
  • Upgrading and extension of 225 kV and 60 kV networks in northern and central Morocco.

The aim of the project is to increase the transmission capacity of power interconnections between Morocco and two of its neighbours, Spain and Algeria, and to enhance the security and reliability of the existing national network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental Impact Assessment (EIA) of the project is under way.

Contracts for the project's various components will be subject to international competitive bidding with publication in the Official Journal of the European Communities (OJEC).

Kommentar(e)

Electricity

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120 Mio EUR für Projekte im Bereich der Energiewirtschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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120 Mio EUR für Projekte im Bereich der Energiewirtschaft
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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