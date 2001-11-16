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M4 PPP TOLL MOTORWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
103.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 103.000.000 €
Verkehr : 103.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/03/2003 : 103.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
130 Mio EUR für die Umgehungsautobahn N4 zwischen Kinnegad und Kilcock in Irland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/03/2003
20010490
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
M4 toll motorway (PPP project)
The National Roads Authority (NRA) through the Local Government and the Regions (Westmeath, Meath and Kildare County Councils)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Project cost will only be known when the preferred bidder has been appointed
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the design, construction, finance and operation (DBFO), during a concession period of 30 years, of approximately 35km of 2x2 lane motorway running parallel and replacing the N4 from the existing M4 motorway at Kilcock to the N4/N6 junction at Kinnegad

The construction of the new motorway will deliver a high quality route that would offer a greatly improved service for users and be capable of accommodating significant traffic volumes. Expected immediate benefits are:

  • improvement of traffic flows in a heavily congested zone,
  • reductions in travel time,
  • reductions in vehicle operating costs.

At the same time, traffic safety is expected to increase.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the regulations imposed by the Directive 97/11/EC. The EIB will review the environmental impact assessment required under the statutory approval process in the Ireland

The project was advertised in the Official Journal of the EU on 30 November 2000 in accordance with Directive 93/37/CEE. NRA received pre-qualification submissions from consortia in January 2001. Four consortia were subsequently invited to submit tenders by 18 February 2002. The NRA expects to choose a preferred bidder by end June 2002 and sign the concession agreement (the DBFO contract) by end August 2002

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Zugehörige Pressemitteilungen
130 Mio EUR für die Umgehungsautobahn N4 zwischen Kinnegad und Kilcock in Irland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen