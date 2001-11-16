M4 PPP TOLL MOTORWAY

Übersicht
The project comprises the design, construction, finance and operation (DBFO), during a concession period of 30 years, of approximately 35km of 2x2 lane motorway running parallel and replacing the N4 from the existing M4 motorway at Kilcock to the N4/N6 junction at Kinnegad
The construction of the new motorway will deliver a high quality route that would offer a greatly improved service for users and be capable of accommodating significant traffic volumes. Expected immediate benefits are:
- improvement of traffic flows in a heavily congested zone,
- reductions in travel time,
- reductions in vehicle operating costs.
At the same time, traffic safety is expected to increase.
The promoter is required to respect the regulations imposed by the Directive 97/11/EC. The EIB will review the environmental impact assessment required under the statutory approval process in the Ireland
The project was advertised in the Official Journal of the EU on 30 November 2000 in accordance with Directive 93/37/CEE. NRA received pre-qualification submissions from consortia in January 2001. Four consortia were subsequently invited to submit tenders by 18 February 2002. The NRA expects to choose a preferred bidder by end June 2002 and sign the concession agreement (the DBFO contract) by end August 2002
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.