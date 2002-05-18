Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PASTIFICIO RANA

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/08/2002 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Mai 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/08/2002
20010480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Pastificio Rana
Pastificio Rana SpA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25m
Around EUR 63m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of production installations for fresh filled pasta and prepared sauces for pasta.

To modernise and increase the capacity of existing pasta plants, thereby supporting the promoter's internationalisation and contribute to reinforce the Italian economic base in the food industry sector, particularly in a sector in which the Italian industry has a leading position.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Upgrading also finalised to adjust existing production lines to stricter European standards as regards food hygiene and quality.

The promoter supplies the equipment and services for the project from specialised engineering companies, following negotiated procedures.

Kommentar(e)

Food industry sector

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen